Hertugbyens hjerte og lunger fylder 50 år

Augustenborg Hallerne er blevet et halvt hundred år, og det blev i den grad markeret lørdag. Med idræt og anden kultur.

Midtals: Sønderjyderne forstår at feste. Lørdag var den en god anledning, og så kan det nok være, at byens og oplandets borgere fandt vej til Augustenborg Hallerne. For sagen er den, at for 50 år siden blev Augustenborg-Hallen indviet. Som så mange andre steder i Danmark - blev der rejst haller med limtræsbuer og ellers bygget i gule mursten - eller gasbeton. I hundredvis - ja, nærmest som et idrættens svar på parceltypehuset - skød de op overalt i mindre og større danske byer. Folk ville spille badminton, fodbold og håndbold - og hallerne blev bygget af en kombination af professionelle håndværkere og frivillige hænder. Derfor tilhører danske badmintonspillere og landsholdene i håndbold verdenseliten. Alle steder i alle egne af landet kunne man spænde sin sportstaske, Yonex-ketsjer og de lyseblå og hvidstribede Adidat Handball Spezial på cyklen og så køre til hallen. I en helt særlig lugtsymfoni af sure sko, sved, pomfritter og æbleshampoo - eller Musk Oil No. 6 shampoo. Bag duggede ruder i små omklædningsrum, på bøgeparketten og i hallernes cafeteria voksede blomsten af den danske ungdom op igennem, 1960'erne og - især fra 1970'erne. Serv og clear. Bande op og bande ned. Frikast og fisker.

Ja, hallen blev indviet på min 21 års fødselsdag. Jeg har fødselsdag i dag 24. marts, men halfesten gik ind i min fødselsdag. Herluf Hansen, frivillig i 1968 og nu 71-årig fødselar

Byens samlingssted Augustenborg var ingen undtagelse. I takt med byggemodninger, parcelhusbyggerier og stigende indbyggertal, voksede behovet for en idrætshal. Slagtermester Hans Hansen gjorde det til sit livsværk at rejse en hal, og folk tegnede halbeviser og stillede deres bare næver til rådighed. 15.285 frivillige timer tog det - og så - 23. marts 1968 var hallen klar til indvielse. Fabrikant Mads Clausen og Augustenborg Kommune støttede projektet med her 100.000 kroner, og dertil kom næsten 28.000 kroner fra forskellige private donationer - så kunne hallen realiseres for den samlede pris: 450.000 kroner. Siden er Augustenborg-Hallen blev til Augustenborg-Hallerne, selv om vejskiltet ude ved vejen stadig repræsenterer fortiden. Der er udvidet med endnu en stor hal, en mindre hal - en kultursal, cafeteria, omklædning, fælles indgang, atriumgård og fitnesscenter. Alt dette blev muligt, da kommunen i 2006 købte Augustenborghus, der var byens forsamlingshus. Det skulle rives ned og blev dermed startskuddet til det, der nu er endt i et fint og stort kultur- og idrætscenter midt i byen. Det blev indviet i april 2009 og kostede 26 millioner kroner. igen støtter af byens borgere, handelsliv, kommune og fonde - ikke mindst Danfoss Fonde og Mærsk Fonde. - Augustenborg-Hallerne er byens op oplandets hjerte og samlingssted, siger Peter Buhl, der er formand for Augustenborg-Hallerne. Han var en travl man lørdag, hvor han sammen med resten af holdet også gav flotte numre fra Als Revyen, som han er en stor frontfigur i.