Herrefrokosten har aldrig hørt om problemet

Høreforeningen roser Erik Sørensen for at rejse sagen. Det er nyt for formanden for herrefrokosten, at nogen har problemer med at høre talerne.

Sønderborg: - Vi har kæmpestore højttalere, og vi sørger for, at der er ro under talerne. Så det er nyt for mig, at nogen ikke kan høre, hvad der bliver sagt. Sådan siger Stig Klausen, formand for Ringriderfestens arenakomité, der har ansvaret for herrefrokosten. Stig Klausen fortæller, at komiteen aldrig har fået henvendelser fra hørehæmmede, selv om en del ældre også deltager i frokosten. Han kender derfor ikke til, at der er behov for teleslynge, og mener, at de store højttalere sikrer god lyd til alle. Men det er langt fra tilfældet, forklarer Carsten Hussing, der er frivillig i Høreforeningen og ekspert netop på teleslynger: - Højttalere forstærker støj, mens teleslynger lukker for den. Kun det, der siges lige ned i mikrofonen, kommer ud til de høreapparater, der er indstillet til det. Så hvis der en teleslynge, kan de hørehæmmede faktisk høre bedre end alle andre i en forsamling, forklarer Carsten Hussing.