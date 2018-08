Heroic Sport fra Sønderborg vandt iværksætterpris

- Det er meget vigtigt for os. Fordi vi især arbejder med synlighed og gøre denne træningsteknik, der har været glemt og gemt i tusindvis af år, kendt igen. Det er utrolig vigtigt for os at blive synlige. Det kan denne pris, og deltagelsen i den globale konkurrence, være med til, siger Ron Norman Bader, der er grundlægger af Heroic Sport ApS. Han arbejder til daglig som rådgiver i Sønderborg Iværksætterservice.

Sønderborg: Heroic Sport ApS fra Sønderborg skal til efteråret deltage i og repræsentere Danmark ved det uofficielle verdensmesterskab for iværksætteri indenfor kreative erhverv. VM holdes i København, og det var også her, at Sønderborg-firmaet vandt den nationale afdeling foran 19 andre deltagere. I første omgang blev Heroic Sport ApS valgt ud som tre af de 20, der fik lov til at præsentere deres idé overfor en jury af folk fra startup-miljøet, fagpersoner og landets største virksomheder. Konkurrencen var en del af Stay-konferencen, der handler om, hvordan Danmark kan tiltrække og fastholde iværksættere og talenter.

Fantasien er grænsen

Fordelen ved denne i forhold til trækøller er, at de er noget nemmere at rejse med eller sende til kunderne. Så er et sæt til 169 kroner også billigere end i træ. Man kan have dem med overalt - på arbejde, stranden, i skoven eller ude at rejse. Du skal alene købe håndtagene - resten køber du dig til i skikkelse af en halv eller hel liters vandflaske. Så har du en kølle at svinge med. Du kan fylde den med vand, ris, sand eller beton og på den måde justere vægten fra 200 gram til 3,5 kilogram. Fantasien for at fylde flasken er din grænse.

Køllerne bruges som motion - indian clubs - kaldes det og er en gammel indisk træningsteknik. Det er Ron Bader, der opfandt håndtagene. Medejer i Heroic Sport ApS, Thierry Sanchez, underviser i træningen - også til genoptræning af syge som Parkinsonpatienter og gigtpatienter. Juryen lagde vægt på, at Heroic Sport ApS på en innovativ måde har tranformeret enhver flaske til et træningsredskab, der nemt kan justeres efter brugerens behov, og at de på den måde har skabt en træningsmetode, der et let tilgængelig for alle. Sanchez er uddannet i idræt - og han har undervist flere steder i idræt.

- Det er en dejlig form for motion, som kan hjælpe utrolig mange mennesker. Jeg har selv haft stor glæde af det efter en ulykke. Vi glæder os til den globale finale, der kan hjælpe os med at nå endnu længere ud i forhold til synlighed, siger Ron Bader.

Blandt de 20 firmaer i finalen var også Sønderborg-firmaet Marliq Fashion.