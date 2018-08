Kirkens Korshær har indrettet værelser til ni beboere i en ejendom midt i Sønderborg. De første fire flytter ind på mandag. Torsdag var der åbent hus for alle andre.

- Her skal de være med til at lave mad, lære at vaske tøj og deltage i rengøringsdage. Det bliver som i en familie, hvor børnene også begynder med at gå ud med skraldespanden. Mange af dem, vi hjælper, ikke har fået det lært hjemmefra, forklarede Britt Gaarn-Larsen en gruppe af gæster, der ville høre om dagligdagen i det kommende herberg.

Sønderborg: Frivillige i Kirkens Korshær, familie til ansatte, samarbejdspartnere, samt naboer og genboer myldrede torsdag formiddag ind i ejendommen Ahlmannsvej 46 i Sønderborg. Her åbner Kirkens Korshær på mandag sit nye ungdomsherberg Alma.

For beboerne koster det 87 kroner i døgnet at bo på Alma. Oven i beløbet skal lægges 1487 kroner, som beboerens hjemkommune skal betale.Herberget har fået navnet Alma efter forslag fra en af medarbejderne. Navnet hentyder til adressen Ahlmannsvej 46. Det har kostet Kirkens Korshær omkring 800.000 at indrette herberget.

Kirkens Korshær forventer fuldt hus i løbet af kort tid, og at det i gennemsnit vil tage to-tre måneder, før en beboer er hjulpet videre.

Hun har ansat syv nye medarbejder til at bemande Herberget Alma døgnet rundt. Deriblandt også en folkeskolelærer, der skal anspore beboerne til at komme i gang med en uddannelse.

- Der har ikke været optimalt. For unge hjemløse er oftest ikke misbrugere, og så er det ikke smart at anbringe dem med ældre, der tilbyder dem stoffer, forklarer Britt Gaarn-Larsen.

De kommende beboere bliver unge, som er endt på gaden eller blevet sofasovere hos venner og bekendte, fordi de ikke magter at holde på en fast bolig. Unge, som røget ud af familiepleje, droppet ud af skole og uddannelse og har mistet jobbet, hvis de overhovedet nogensinde har haft et.

Frygt for uro

Genboen Ingeborg Schmidt er ikke begejstret for udsigten til herberg. Hun frygter, at det vil give uro om aftenen, og fortæller, at især kvarterets børnefamilier er bekymrede.

Dog ikke Birthe Marczyschewski, der også kiggede indenfor.

- Jeg er ikke nervøs. De kommende beboere er jo mennesker lige som hr. og fru Hansen, siger Birthe Marczyschewski og minder om, at mange af Ahlmannsvejens beboere for tiden selv sidder uden for om aftenen.

Britt Gaarn-Larsen forsikrer, at der ikke bliver liv i forhaven om aftenen.

- Undrer naboerne sig, eller bekymrer de sig om noget, opfordrer vi dem til at ringe med det samme, siger hun og deler små lapper med telefonnumre ud til de besøgende naboer.