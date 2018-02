Her kan du altid gøre en god handel

SØNDERBORG: Et kort over kloden fra før, verden gik af lave! Et Danmarks-puslespil fra en tid, da folk sad ved samme bord og ikke ved en computer, når de spillede kort eller lagde puslebrikker. Det er nogle af salgsvarerne på loppemarkedet i SFS-hallen, der søndag igen samlede hundreder af besøgende ved mange alsidige stande. Vejret var med arrangørerne, for hvad skal man lave på en snevåd søndag ud over at tage i SFS-hallen

Overskuddet fra loppemarkederne i SFS-hallen går til at støtte Blæksprutterne, som er en almennyttig forening af frivillige i Sønderborg, der hjælper folk, der har behov for det og laver sociale arrangementer. Søndag var der 140 stande i SFS-hallen med salgsobjekter i alle genrer. Folk betaler for en stand, og det koster 20 kroner at komme ind, men så får man også gratis kaffe med oven i købet. Parkeringspladsen var fyldt op ved SFS-hallen, der traditionen tro trækker mange købere til, når der tinges om alt til priser fra én krone til flere tusinde.

Julestads

Det er nu, man skal slå til, hvis man vil købe billige kalendergaver og julestads. Uden for sæsonen er alting billigere, og markederne bugner af det, der kostede dyrt for blot et par måneder siden. En far lærer sin datter at prutte om prisen, og et par drenge er ikke til at løserive fra nogle gamle legetøjsbiler. En enkelt er stærkt optaget af at fortære en slikkepind og kan måske ikke helt se, hvad han skal i menneskemængden sammen med sine forældre. Måske hjælper det at komme lidt op i aldreren, for så kan man huske alle de antikvariske samlerobjekter, dengang det var dyre salgsvarer i butikkerne. På loppemarkedet kan du købe glansbiller, Politikens Turen går til, juleplatter og køkkenudstyr i Madam Blå stil for en slik.