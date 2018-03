Helt reddede kollega med hjertestop

Nordborg: Hans Jørn Hvid, Nordborg, er indstillet til "Årets hjerteredder" og bliver hyldet sammen med den reddede i København ved et arrangement, som Hjerteforeningen står bag.

Hans Jørn Hvid reddede i 2017 en kollega, som fik, hvad der viste sig at være et hjertestop. Det skete under en kaffepause, hvor de to var alene, og hvor kollegaen efter at have haft det dårligt faldt ned af sin stol.

Hans Jørn Hvid formodede i første omgang, at der var tale om en blodprop. Han fik fat i alarmcentralen og blev instrueret i at yde livreddende førstehjælp.

Hjertestarteren sad kun lige uden for døren ved kontoret, men da der ikke var andre medarbejdere i værkstedet til at hente hjertestarteren, ydede Hans Jørn Hvid førstehjælp, indtil akutteamet tog over. Hjertestarteren blev først brugt, da redningspersonalet ankom. Kollegaen blev stødt seks gange, og først efter 40 minutter, kom hjertet i gang igen.

I alt er 51 personer indstillet til "Årets hjerteredder". /EXP