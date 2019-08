Helle skal være salgschef hos Alsik

Sønderborg: Helle K. Gleerup kommer fra en stilling på Sostrup Slot i Norddjurs Kommune, hvor fokus var på udvikling af slottets potentiale. Før det har Helle K. Gleerup været hos Comwell Middelfart og Trinity i Fredericia. Hun kommer således til Alsik med flere års erfaring fra salg af møder, kongresser og hotelaftaler.

- Jeg glæder mig til at blive en del af et smukt og bæredygtigt hotel - en oase i Sønderborg, hvor gæster kommer for at holde møder og arrangementer, finde ro og blive forkælet. Jeg glæder mig også til at deltage i udviklingen af både Sønderborg som destination og det enestående Alsik, siger Helle K. Gleerup og sit nye job. Også chefen på Alsik er rigtig tilfreds med valget:

- Jeg er både glad og stolt over at kunne knytte Helle til Alsik. Vi får en meget kompetent kollega, der kan styrke salg og bidrage til arbejdet i ledergruppen, siger Henrik Bille Pedersen, COO (vicedirektør) i RIMC Danmark, der driver Alsik.

Hotellet Alsik er med sine 190 hotelværelser det største hotel i Sønderjylland. Hotellet er placeret sammen med Alsik Nordic Spa og med sine 4500 kvadratmeter samt 60 forskellige spa- og wellnessoplevelserer det største spa i Danmark.