Helbred svigter: Vinni Soltau stopper som brugsuddeler i Nybøl

NYBØL: 47-årige Vinni Soltau stopper per 1. juni som brugsuddeler i Nybøl efter 12 år på posten og efter at have været ansat brugsmedarbejder i 23 år. Det er næsten hele hendes arbejdsliv. Fire rygoperationer gjorde det umuligt at fortsætte som ansvarlig for Dagli' Brugsen i byen, hvor Vinni Soltau også bor med sin familie.

- Jeg har selv lagt meddelelsen ud på min Facebook profil for ikke at skulle forklare alle, jeg møder, hvorfor jeg ikke er der mere. Jeg har haft et meget hårdt sygdomsforløb og har været sygemeldt siden november. Ryggen følger ikke med længere, siger Vinni Soltau.

Det er hendes arbejdsgiver, Brugsen for Als og Sundeved, der har truffet beslutningen om, brugsuddeleren skulle stoppe, da der ikke længere var håb om, hun kom tilbage i fuld arbejdsindsats.

- Vi har været virkelig glade for Vinnis indsats. Det er med beklagelse, vi må erkende, hendes helbred ikke holder til det. Vi havde håbet, det gik, men hun bliver ikke i stand til at bestride et fuldtidsjob som brugsuddeler. Vi har holdt pladsen til hende under flere operationer. Vi er kede af det på hendes vegne og takker også for samarbejdet. Der er ikke noget galt med tallene på bundlinjen. Det har været en veldrevet butik under Vinnis ledelse, siger direktør i Brugsen for Als og Sundeved Lars Andersen.