Hedebølgen rammer ringriderfest i Kværs

Denne uges hedebølge kan få konsekvenser for ringriderfesten i Kværs. Det varme vejr giver gode muligheder for at begynde høstarbejdet, hvilket vil gå ud over rytterantallet.

Kværs: Mens højtrykket fra Mellemeuropa breder sig op mod Danmark, bliver der gjort klar til ringriderfesten i Kværs.

Formanden for ringriderforeningen i Kværs, Carl Jørgen Lassen, mener, at vejret kan få indflydelse på rytterantallet til lørdagens ringridning:

- Jeg vil skyde på, at der kommer et sted mellem 120 og 130 ryttere, men det kommer an på høsten og vejret. Det ideelle ringridervejr er tørt, lidt overskyet og mellem 20-25 grader, fortæller Carl Jørgen Lassen - også kaldt Calle.

Til sidste års ringriderfest i Kværs var varmen også et tema på grund af tørken. Der dukkede 128 ryttere op, hvilket var et fald på 51 fra år 2017. En ringhejser faldt tilmed sammen ved sin galge på grund af heden og blev kørt til undersøgelse på sygehuset med ambulance.

Ringriderfesten i Kværs begynder som altid om torsdagen. Her vil der være lottospil i teltet, som Kværs Forsamlingshus er vært for. Præmierne er doneret af lokale virksomheder og al overskud går til nyt inventar i det genopbyggede forsamlingshus, som står klar senere på året.

Om fredagen vil der være cykelringridning for de voksne og en såkaldt Madkurvsfest, hvor partybandet SoupSteak&ICE spiller op til dans.

Lørdagen står traditionen tro på ringridning og cykelringridning for børn. Ringriderfesten i Kværs er en af de steder, hvor der ikke er en aldersgrænse for ponyrytterne. Børnene forventes dog at kunne ride i galgen uden hjælp.