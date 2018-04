Healeren Roberto Barbosa vender tilbage

GRÅSTEN: Søndag 15. april vender brasilianske Roberto Barbosa alias doktor Fritz fra 1. Verdenskrig tilbage, når han sammen med sine assistenter lægger hånd på folk med alskens lidelser og skavanker i Ahlmannsparken i Gråsten kl. 13 og tre fire timer frem. Da brasilianeren var i Gråsten for et halvt år siden, var der helt fyldt op af mennesker, der havde håb om alt fra som handicappet at kunne rejse sig fra kørestolen til at få has på dårligt humør og overvægt. Det er forskelligt fra person til person, hvad udbyttet af mødet med brasilianeren har været. Arrangørerne Spiritual Event håber, mange har lyst til et gensyn eller til at lære brasilianeren at kende. Han er medie for den afdøde tyske doktor og er i trance, når han forsøger at helbrede folk. Prisen er 150 kroner som er en donation til Roberto Barbosas spiritistiske institution Casa da Caridade, der udfører åndelig healingskirurgi. Roberto Barbosa er ingeniør med eget firma. Han er gift og har tre børn og udøver spiritistisk healing i sin fritid. Tilmelding til behandling på søndag skal ske til spiritual.event@gmail.com