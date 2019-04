- Ja, jeg vil gerne hjælpe til med at hjælpe en ny havnemester ind i jobbet, siger han. Faktisk nåede Finn Hansen aldrig helt at være væk fra jobbet.

- Ja, det er korrekt at den nye havnemester har valgt at opsige sin stilling og fratræder pr. 1. maj, siger afdelingsleder Jens-Kristian Mikkelsen, Projekt & Anlæg i Sønderborg Kommune.

Sønderborg: Det blev end ikke til en enkelt sejlersæson for havnemester Tom Christian Jonsson. Han blev hyret i december, men han har allerede sagt op, før de første skibe smider trossen og gør fast i Sønderborg. Formelt per 1. maj, men han har noget ferie, der skal afvikles, så han er allerede afmønstret.

Dampen op igen

I januar havde han noget afvikling af ferie og overtid, og siden februar har han haft ti timer om ugen. Nu sætter han så dampen op igen på fuld tid.

- Jeg havde ellers lige vænnet mig til at gå tidligt hjem, men nu vil jeg gerne tage en tørn mere i et halvt års tid. Så håber jeg, de hurtigst muligt får en ny havnemester, siger Finn Hansen.

Jens-Kristian Mikkelsen ønsker ikke at oplyse om årsagen til, at havnemesteren har sagt sin stilling op så hurtigt, da det er en personalesag. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Tom Jonsson selv. Han var både uddannet sætteskipper og maskinmester, og han har senest sejlet på den lille færge Bitten, der sejler mellem Hardeshøj og Ballebro over Als Fjord.

Stillingen som havnemester slås op inden længe.