Havne får lettere ved at udfolde sig uden strandbestyttelse

Aktivitet: Undtagelse fra naturbeskyttelsesloven skal gøre det lettere for erhverv, virksomheder og aktiviteter at udfolde sig i havneområder, så derfor søger kommunen om lempeligere regler for ni havneanlæg.

SØNDERBORG: Ni havneområder i Sønderborg kommune vil få ophævet strandbeskyttelseslinjen, hvis en ansøgning om at blive fritaget for den går igennem hos Kystdirektoratet.

Strandbeskyttelseslinjen omfatter strandbred og arealer op til 300 meter ind i landet. Det er en forbudszone, hvor der som hovedregel ikke må ske ændringer af eksisterende forhold. Derfor billiger kommunen, at havne primært i byzone kan få mulighed for at etablering faciliteter som overnatning, butik og turismetilbud. I sidste øjeblik kom Egernsund og Mjels på listen, da der også er planer om nye tiltag i havneområderne her. Det gælder eksempelvis i Teglværksbyen i Egernsund, hvor der er planer om boliger og øgede aktiviteter og faciliteter.

- Vi er glade for, en lovændring giver mulighed for at fylde nogle "huller" mellem havne og byområder med foreningsliv, butikker og overnatning, som turismen kan få glæde af. Vi har gennemgået kommunens havne og færgehavne og sender ansøgning om at ophæve forbudslinjen ni steder, siger formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten, der også er positiv over for de nye havnestedbetegnelser, der nåede ind på listen i sidste øjeblik.