Havmøller i Lillebælt: Sønderborg puster tilbage mod Assens

Direktør for Sønderborg Forsyning, Lars B. Riemann, mener, at Assens gør en fjer til fem høns, når den fynske kommune anklager Energistyrelsen for at tage parti for Sønderborg i sagen om placering af vindmøller i Lillebælt.

Sønderborg: Stormen har bestemt ikke lagt sig i debatten om en eventuelt kommende vindmøllepark i Lillebælt nær Helnæs Fyr.

Direktør for Sønderborg Forsyning, Lars B. Riemann, har hidtil ikke blandet sig i debatten, men nu går han ind med stærk kritik at en påstand fra Assens Kommune om sammenspisthed mellem forsyningsselskabet i Sønderborg og Energistyrelsen, der skal godkende projektet.

- Sønderborg Forsyning har arbejdet med projektet Lillebælt Syd Vindmøllepark i godt fem år. I den periode har vi hele tiden forsøgt at have en konstruktiv og åben dialog med myndigheder, og samarbejdspartnere. Vi er klar over, at debatten for og imod fortsætter, men hvis man gør en fjer til fem høns eller leder efter enkelte ord, som man kan lægge sin egen og måske forkerte fortolkning i, så er det synd for debatten, for så bliver den ikke saglig, siger Lars B. Riemann.

Assens Kommune har i et høringssvar om vindmølleparken Lillebælt Syd påpeget, at man mener Energistyrelsens allerede har forhåndsgodkendt projektet, og at det er et fælles projekt mellem Energistyrelsen og Sønderborg Forsyning.