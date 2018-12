På Kegnæs er et sommerhus i nedstyrtningsfare ud til havet. Ejeren af huset er i kontakt med kommunen om at kystsikre grunden.

Vejrforholdene vil formentlig fortsætte med at bide sig ind på huset i den kommende tid, og ejendommen kan i sidste ende risikere at brase sammen, hvis ikke der bliver sikret med vedligeholdelse.

Skrænten under terrassen er eroderet væk, og fliserne er faldet sammen. Ligeledes står rækværket skævt, og der er sat et langt plankeværk op som beskyttelse. Selve huset er ikke ramt, men erosionen står blot få centimeter fra ydervæggene.

Det er fortsat op til den enkelte lodsejer selv at stå for omkostninger til kystbeskyttelse for at sikre sin egen ejendom.

På Oddermosen 9A på Kegnæs ligger et 34 kvadratmeter stort sommerhus, hvor skrænten under terrassen er eroderet væk. Selve huset ligger nu blot få centimeter fra skrænten og er i fare for at styrte ned.Ejeren af sommerhuset er i kontakt med Sønderborg Kommune om at kystsikre huset. Tidligere skulle Kystdirektoratet være en del af beslutningsprocessen på borgeres ansøgning om kystbeskyttelse af ejendomme. Fra 1. september 2018 er den opgave alene tildelt landets kommuner som følge af regeringens vedtagelse af en ny lov om kysthandling. Det sker for at forenkle ansøgninger og nedbringe sagsbehandlingstid.

Ejer må selv betale

Ifølge Heine Fischer Møller fra Vand og Natur i Sønderborg Kommune hænger regningen på udbedringen af sommerhuset på ejerne:

- Det er fortsat op til den enkelte lodsejer selv at stå for omkostninger til kystbeskyttelse for at sikre sin egen ejendom, siger han.

Han påpeger, at det er en større udfordring at sikre et hus, når skrænten bliver eroderet væk.

- Traditionelt taler man om hård kystsikring til at sikre ejendomme og infrastruktur mod erosion. Det vil sige etablering af stensætninger eller lignende foran det, man vil kystsikre. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at hård kystsikring ikke løser problemet - det flytter det bare. Hvis man forhindrer erosion ét sted vil det ofte skabe erosion et andet sted, siger Heine Fischer Møller

Han nævner, at en anden løsning kan være sandfodring, men at den skal gentages med mellemrum for at bevare sin effekt.