Harry Potter-magi for fuld kraft i Oksbøl

- Jeg synes, at det er spændende uge, og vi har det så sjovt sammen, siger Magnus Dahl Monrad.

Oksbøl Friskole arrangerer i uge 41 Harry Potter-tema for eleverne.Skolen har lavet 12 forskellige værksteder, som tager udgangspunkt i eventyret. Eleverne har blandt andet undervisning i sløjd, hvor de bygger tryllestave og koste, idræt med Potter-spillet Quidditch samt laver deres egen avis, som de kalder "Profettidende".

Slips blev bundet for at gøre uniformen klar til skoledagen på Oksbøl Friskole. Foto: Timo Battefeld

Udsmykning overalt

Under hele ugen har både eleverne og lærerne klædt sig ud i Harry Potter-dragter med skoleslips, runde briller og kappe, og flere af dem har også Potters karakteristiske sorte fordelingshat på hovedet. Værksteder er blevet indrettet med fokus på sløjd, madlavning, idræt og mange andre aktiviteter, som tager udgangspunkt i eventyret.

Inger Tybjerg er en af lærerne, som har været med til at planlægge temaugen for eleverne, og hun er begejstret for deres engagement:

- De er meget nysgerrige, og vi får en anden måde at være sammen på med alle klasserne blandet rundt i alle aldre, siger hun.

Forberedelserne har været i gang i længere tid op til emneugen, og eleverne har fået læst højt fra den første bog "De vises sten", som mange af de ældre elever kendte i forvejen:

- Jeg har læst den første bog, og den er god, siger Caroline Kolmos på 11 år, som går i femte klasse.

Hun har undervisning i at teste syrer og baser i kemifaget "Trylledrik", hvor eleverne laver forskellige slags smagsvarianter i både mad og drikkevarer.

- Det er skægt at prøve, og jeg ser frem til de næste aktiviteter, siger hun.