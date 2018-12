Har fået nok af indbrud: Nu opretter de vagtværn

Beboerne i Sundsmark-området i Sønderborg er trætte af at have været ramt af flere indbrud på det seneste. Patruljering skal skræmme tyvene væk.

Sønderborg: Bægeret er flydt over hos naboerne i Sundsmark. - Jeg har fået nok af det, der foregår. Nu må vi gøre noget, siger Michael Haugaard, der bor i området. Gennem de seneste uger har flere af hans naboer været ramt af indbrud og forsøg på at bryde ind, og i september blev han selv ramt. - Jeg har talt med flere af naboerne, som siger, at de aldrig har været bange for indbrud før, men at frygten er opstået nu, siger Michael Haugaard. I nogle af tilfældene har tyvene været inde i huset, samtidig med at beboerne lå og sov. Michael Haugaard nævner en episode, hvor en beboer blev låst inde i sit soveværelse, mens tyve gik rundt i de andre rum. - Det er ubehageligt, og jeg tænker meget på, hvordan børnefamilier og de ældre, som der er mange af i området, har det, siger han og fortsætter: - Jeg bliver urolig og frustreret.

Vil forhindre flere indbrud i julen Området i Sundsmark i Sønderborg har igennem de seneste uger været ramt af flere indbrud.Den 16. december indkaldte Michael Haugaard til et nabomøde, hvor beboerne nedsatte et frivilligt vagtværn.



Naboerne patruljerer dagligt i området, samt har oprettet en større dialog med politiet.

Michael Haugaard og hans naboer bruger mange timer for at forhindre indbrud. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Vil holde øje Søndag 16. december indkaldte Michael Haugaard til et nabomøde for at tale om hændelserne, og fremmødet overraskede ham. - Jeg havde regnet med, at en seks-syv stykker ville komme, men der dukkede flere end 30 beboere op, siger han. På mødet blev der nedsat et vagtværn af frivillige, som dagligt skal patruljere i området. - Hvis værnet får øje på nogle mistænkelige, vil vi kontakte dem og få fat på politiet, siger Michael Haugaard. Efter kort tid kom vagtværnet i aktion, hvor et hold af naboer opdagede nogen i færd med at bryde ind i et hus. - Det var to personer, som hurtigt tog benene på nakken, efter at de blev råbt an, så vi ved ikke, hvem det var, ud over at vi fik et signalement, siger Michael Haugaard.

5 gode råd fra politiet Tænk som en indbrudstyv: Tyven foretrækker at arbejde i fred og ro. Derfor er liv, lys og støj indbrudstyvens værste fjende. Gode solide døre og vinduer er et must, samt en god lås på terrassedøren.Undgå svage punkter i hjemmet: Gem værdigenstande, så de ikke ligger frit fremme og kan ses fra vinduerne.



Hold øje: Hjælp hinanden som naboer. Hav tænd/slukure og bevægelsesfølere med lys ude og inde. Lad naboen parkere sin bil i din tomme carport og lad køkkenradioen køre, mens du er væk. Ved længere fravær bør du aftale med naboerne, at de tømmer din postkasse, fjerner ting, der måtte blive stillet op ad din dør eller på din trappe og lægger skrald i din skraldespand.



Pas på nettet: Undlad at fortælle på nettet, at du er taget på julebesøg.



Politiet har brug for din hjælp: Kontakt politiet, hvis du opdager, at et indbrud er i gang.

Ønsker højere straf Michael Haugaards retsfølelse har ændret sig efter de seneste episoder med indbrud, og han ønsker, at der kommer en debat om sagen. - Jeg synes, at det er problematisk, at vi er kommet dertil i samfundet, hvor det er nødvendigt for borgerne, at vi må oprette private værn. Det er jo også mange timer og kræfter, som vi skal bruge på det ved siden af job og familielivet, siger han. Han har en opfordring til Christiansborg om at tage situationen alvorlig. - Jeg mener, at politikerne bør kigge på lovgivningen med en højere straframme for indbrud, for den har ingen præventiv effekt og afskrækning i dag over for tyvene, siger han.

Politiet er på sagen Ifølge Preben Westh, leder af lokalpolitiet i Sønderborg, er Sønderborg ekstra ramt for tiden af indbrud. - Byen har bøvlet med det i nogle måneder, og det er selvfølgelig en træls situation for borgerne, siger han. Preben Westh er dog ikke begejstret for ordet vagtværn. - Det kan give nogle forkerte associationer. Vores råd er at kalde det en udvidet nabohjælp, og jeg synes, at det er fint, at naboerne hjælper hinanden med at holde øje, siger han. Han påpeger at være forsigtig, hvis beboere skulle opdage mistænkelige personer i færd med at bryde ind et sted. - Jeg vil opfordre til, at man ikke foretager civile anholdelser og i stedet for overlader det til politiet, siger han. Politiet vil hen over julen og nytåret sætte ind med større patruljering, og Preben Westh oplyser, at der er foretaget anholdelse af nogle unge, som er fra lokalområdet.