Hans Nicolaisen blev ringriderkonge i Guderup i dyst med flere kendisser

GUDERUP: Ringriderfesten i Guderup har manifesteret sin rolle som den helt store byfest og trak i år 203 ryttere til galgerne på en knastør søndag. Der er aktiviteter for børn og voksne, der også trakteres med kagebord og sildebord i løbet af festen, så ingen går sultne fra ringriderpladsen. I teltet vandt hestholder John Hansen fra Haderslev en damecykel i tombolaen, mens andre forsøgte at plaffe præmier hjem i skydeteltet. Der manglede ikke noget. Traditionen tro kom kongedysten på pladsen til at stå mellem kendisser som Hans Nicolaisen, Dybbøl, Torben Kaufmann, Vollerup, Lenette Olesen, Rangstrup, Lars og Yvonne Appel samme steds fra foruden Anders Ebbesen, Gråsten.

Hans Nicolaisen blev konge, Hans Kaufmann kronprins og Lenette Olesen prins. De to førstnævnte har dystet adskillige gange om titlen alene under dette års ringridninger. De to sidstnævnte tog begge otte millimeter ringen to gange, inden Lenette Olesen missede til sidst. Lørdag blev Hans Kaufmann konge i Kværs og Hans Nicolaisen prins, så der var stor tilfredshed ved gavebordet i Guderup, da Hans Nicolaisen kunne konstatere, at nu fik han endelig ram på ærkerivalen.