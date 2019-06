53-årige Hans Erik Kristoffersen tiltræder 1. september som ny direktør i Sønderborg Forsyning efter afskedigelsen af Lars Riemann i marts.

SØNDERBORG: Det bliver den 53-årige Hans Erik Kristoffersen, der fra 1. september afløser den fyrede Lars Riemann som direktør i Sønderborg Forsyning. Den ny direktør er uddannet cand.oecon, stammer fra Aalborg, bor i Kolding og kommer fra forskellige ledende stillinger i Energinet gennem de sidste 13 år. Han er gift og har to store børn. - Jeg er meget interesseret i og brænder for den bæredygtige dagsorden inden for vand, affald og alle forsyningsarter. Det er lige præcis det, jeg kommer til at arbejde med i Sønderborg Forsyning. Jeg glæder mig meget og kunne ikke forestille mig et mere spændende job, fortæller Hans Erik Kristoffersen. Han har været i Dansk Industri og Dansk Energi og har dermed haft en karriere i de store energiorganisationer. Ansættelsen i Sønderborg Forsyning bringer ham tættere på forbrugerne. - Sønderborg Forsyning er en ambitiøs og innovativ organisation, som jeg sagtens kan se mig selv i, siger Hans Erik Kristoffersen.

Direktøren

2006 - 2019: Ansat i ledende stillinger ved Energinet, fra 2014 - 2019 som direktør for Strategi og Kommunikation

2002 - 2006: Chefkonsulent i DI

Tidligere formand for udvalg for vedvarende energi i den europæiske samarbejdsorganisation ENTSO-E

Tidligere medlem af Energiudvalget i DI og en række bestyrelser i Energinets datterselskaber Hans Erik Kristoffersen er 53 år og bosiddende i Kolding, uddannet cand.oecon ved Aalborg Universitet.

Den rette mand Forsyningens bestyrelse lægger vægt på hans solide erfaring med både ambitiøse anlægsopgaver og driftsaktiviteter. Der er behov for stabilitet, gennemskuelighed og rene linjer, efter den tidligere direktør blev fældet på gentagne fejl i udbuddet af affaldsordningen med det resultat, det måtte gå om flere gange. Hans Erik Kristoffersen anses for at have et stærkt netværk i forsyningssektoren. - Vi har haft et særdeles stærkt ansøgerfelt med mange højt kvalificerede kandidater. Bestyrelsen var ikke i tvivl om, vi havde fundet den rette mand, lyder det fra forsynings-formand Tom Hartvig Nielsen i en pressemeddelelse, hvoraf det også fremgår, tiden er inde til at skue fremad. Lars Riemanns funktioner blev ved afskedigelsen delt ud på flere personer. Kjeld Küchelhahn har været konstitueret direktør i forsyningen siden marts. - Tak til Kjeld Küchelhahn, som har gjort et fornemt arbejde. Med Hans Erik Kristoffersen ved roret er vi tilbage på sporet og klar til at tage hånd om de mange udfordringer, fremtiden byder på, siger Tom Hartvig Nielsen, der nævner opførelsen af et nyt centralt rensningsanlæg samt indførelsen af et nyt affaldssorteringssystem som vægtige opgaver.

Vrede i Kværs Sønderborg Forsyning er en væsentlig del af Sønderborg kommunes vision om CO2 neutralitet i 2029 formuleret i Project Zero målsætningen. Forsyningen er projektansvarlig på opførelsen af en havmøllepark i Lillebælt. Borgmester Erik Lauritzen (S) roser i pressemeddelelsen Hans Erik Kristoffersen for at have netop den miljøprofil, der skal til for at føre kommunen ind i en bæredygtig, grøn energineutral fremtid. Målsætningerne vækker også vrede og modstand rundt omkring blandt andet i Kværs, hvor borgere er gået på barrikaderne mod et biogasanlæg, og på Fyn, hvor politikere og vindmøllemodstandere er imod havmøllepark Lillebælt Syd. En kommende direktør skal derfor stå godt fast på den grønne dagsorden. Hans Erik Kristoffersen nævner selv Sønderborgs visioner og målsætninger som grunden til hans interesse i embedet.