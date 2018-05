Hanne Lene Haugaard blev valgt som ny folketingskandidat for Radikale Venstre i Sønderborg

Sønderborg: "Jeg er meget glad for valget af vores nye kandidat. Hanne Lene lagde i sit kandidatur vægt på involveringen af Sønderborg før og efter folketingsvalget. Nu får vi en kandidat som demonstrerer, at hun har hjertet på rette sted og kender sine rødder."

Således bød formanden for Radikale Venstre i Sønderborg, Anders Sonne, den nye folketingskandidat Hanne Lene Haugaard velkommen efter det på generalforsamlingen den 8. maj stod fast, at hun er foreningens bud på et nyt folketingsmedlem.

Hanne Lene Haugaard er ny i det politiske arbejde, hun fik sin ilddåb i sidste års kommunalvalg i Haderslev. Her opnåede hun et flot personligt resultat.

- Undervejs i den kommunale valgkamp opdagede jeg, at mit perspektiv er mere landspolitisk, og jeg er bedre til at sætte det lange lys på. Derfor er jeg er glad og ydmyg, over at blive Sønderborg Kredsens folketingskandidat. Det er en stærk radikal kreds med engagerede medlemmer, siger Hanne Lene Haugaard.