Hanne Ida kradser i den sorte muld og sindet

De sorte furer i mulden strækker sig uendeligt som bølger hen over landskabet. I den dybe bund af en fure ligger en stribe hvidt vand og spejler stubmarken. Grafikeren Hanne Ida Helstrup har brugt år på at fotografere marker, muld og stubmarker og omdanne det til grafik. Det er blevet til en lang række værker, som udstilles på Augustiana i Augustenborg på Als.

De store værker er lavet på plexiglas med boremaskine og rystepudser.

- Man når ikke langt med en radernål, når man skal op i det store format. Det specielle for mig er, at jeg laver grafik i stort format. Derfor bruger jeg boremaskine til de store værker. Grafik har altid været mit medie. Jeg har aldrig bevæget mig ind i andet, mange grafikere begynder at male. Men det her er mit hjerteblod. Jeg bliver i den sort-hvide verden. Hvis der kommer lidt farve på, så er det kontrolleret, siger Hanne Ida Helstrup.

Hun arbejder også i mindre formater, hvor hun anvender forskellige ætsningsteknikker. Med syre bliver der skabt bittesmå furer, som sværten efterfølgende hænger fast i. Først bliver fugerne tegnet op med tusch, og med værktøjer bliver fugerne ridset op. Derefter bliver sværten lagt på. Hun bruger koldnål. Radernål. Ja, og boremaskine. Hun kan bruge syv dage på trinvis at ætse en grafik i tre-fire-fem minutter af gangen. Det, der har fået nok, bliver dækket af med penselarbejde. På den måde får den sorte farve forskellige nuancer.

- Grafik skal altid planlægges. Hele værkets opståen er planlagt på forhånd. Det kreative ligger i starten, så bliver jeg håndværkeren. Det er et tålmodighedsarbejde, siger Hanne Ida Helstrup.