Handicappede: Vi vil også over grænsen

Sønderjyder kan komme helt til Viborg med Sydtrafiks handicapkørsel, men ikke en tur til Flensborg. Det ønsker Sønderborg Kommunens handicapråd ændret. I Tønder bliver det muligt fra nytår.

Sønderborg: - Mange mennesker tager over grænsen for at handle og opleve kultur. Det vil vi også gerne. Sådan lyder det fra Bente Rey, formand for Danske Handicaporganisationers afdeling i Sønderborg. I dag kan handicappede i Sønderjylland bestille individuel kørsel hos det offentlige trafikselskab Sydtrafik, hvis de for eksempel skal besøge familie i Viborg, i Aarhus eller Nyborg. Ja, helt til København kan de komme. For selv om Sydtrafik ikke er forpligtet til at køre hele vejen, hjælper trafikselskabet med at skifte til tog. Men til Flensborg går det ikke. De handicappede kan kun blive kørt til grænsen og sat af dér, hvorpå de selv må arrangere videre transport. - Man taler så meget om det grænseoverskridende samarbejde, og rigtig mange sønderjyder handler syd for grænsen, hører opera i Flensborg eller kører ned for at se julemarked. Det bør være muligt også for handicappede, mener Bente Rey, der også er formand for Sønderborg Kommunes handicapråd.

Sydbus melder pas Sydtrafik henviser til, at kun et fåtal af de vognmænd, som kører for trafikselskabet, har tilladelse til erhvervskørsel i udlandet. - Ifølge lovgivningen skal vi tilbyde transport i eget område, samt i naboområder, men vi er ikke forpligtet til at køre i Nordtyskland. Det vil også være en lang række udfordringer, hvis vi skulle, forklarer Michael Aagaard, afdelingschef i flextrafik under Sydtrafik. - Vores systemer kan for eksempel ikke operere med ture syd for grænsen. Vi har ikke kort, koordinater og alt det, der er nødvendigt for at kunne optimere ruterne, uddyber han. Men ifølge Michael Aagaard fra Sydtrafik kan de sønderjyske kommune selv strikke kørselsordninger sammen, så handicappede får mulighed for at komme over grænsen.