Handicapchef: Vi troede, vi havde fuldstændig styr på det

Sønderborg Kommunes psykiatri- og handicapchef forsikrer, at forholdene på bostedet Flintholm nu lever op til alle krav.

- Sagen er vældig ærgerlig, men nogle gange sker der menneskelige fejl. Det har vi rettet op på. Så jeg vil godt understrege, at Flintholm er et velfungerende tilbud med dygtige medarbejdere, siger hun også.

Hun fortæller også, at sagen ikke får ledelsesmæssige konsekvenser:

Nordborg: Når Styrelsen for Patientsikkerhed tirsdag 3. september igen kommer på besøg på bostedet Flintholm i Nordborg, forventer Sønderborg Kommune, at det vil udløse lutter glade smil.

Preben Storm (S), formand for social- og seniorudvalget

Fordi man ikke lige ved, hvor mappen med instrukser står, betyder det jo ikke, at der ikke er styr på arbejdsgangene.

Skal ikke ske igen

Der er også kommet styr på medicinhåndteringen med moduler, som kan forebygge forkert dossering, og alle medarbejdere kan nu orientere sig om sundhedsfaglige beslutninger for den enkelte beboer.

- Dokumentationen har været der hele tiden. Den var bare ikke tilgængelig for alle. Det bliver den fremover, forklarer Helle Schultz.

Det samme har i øvrigt vist sig at været tilfælde også på andre kommunale bosteder. Takket være påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer Sønderborg Kommune derfor procedure på alle institutioner.

- Jeg er da ked af, at kommunen har fået påtale i sådan en sag, og det skal ikke ske igen. Men fordi man ikke lige ved, hvor mappen med instrukser står, betyder det jo ikke, at der ikke er styr på arbejdsgangene, siger Preben Storm (S), formand for social- og seniorudvalget.

Heller ikke han mener, at sagen er stor nok til andre konsekvenser, end at Flintholm ændrer sine arbejdsgange.