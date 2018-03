Handelslivet i Sønderborg får en hjælpende hånd

Det er nyoprettede aktørudvalg, som skal forene aktørerne i de tre brancher turisme, handel og kultur, der lige op til generalforsamlingen besluttede det nye initiativ. Ud over Solveig Schwarz, som er sekretariatsleder for Sønderborg Kommunes Erhvervsservice, bliver der ansat en eventkoordinator samt en såkaldt retail developer, som skal arbejde med udviklingen af detailhandlen i Sønderborg og de omkringliggende byer.

- Vi har armene helt over hovedet. Nu kan vi komme længere end nogensinde før. Det er langt bedre konstellation end før, siger Rikke Torré, formand for Sønderborg Handel, da der onsdag aften blev holdt generalforsamling på Hotel Comwell.

Kæmper sammen for byen

Aktørudvalget er sat i verden til at skabe merværdi hos aktørerne, profilere kommunen og give øget turisme, større omsætning og mere liv i byer og butikker.

- Vi har stor opmærksomhed på, at forudsigelsen om at Sønderborg i fremtiden er en af de byer, der overlever som handelsby, holder stik. Men vi skal kæmpe for den position, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Brian Kaslund stopper som citychef for at blive markedschef hos Syddanske Erhvervsskoler, der har adresser i Odense, Vejle og Grindsted. Ind til der er ansat en retail developer vil tidligere ejer af café Ib Rehne Cairo og nuværende forpagter af Promenaden på havnen tage sig af opgaverne i Sønderborg Handel.

- Målet må helt klart være, at Sønderborg forbliver en lækker handelsby. En by vi kan være stolte af at bo i. En by som vi gerne vil dele med alle de turister, der kommer her til. Vi skal alle være en del af og tage ejerskab for at være med til at løfte vores by, siger Rikke Torré.