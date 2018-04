Handelskrig kan bane vej for Danfoss' kinesiske operationer

Handelskrigen mellem USA og Kina kan bane vej for, at Danfoss-koncernen kan vinde markedsandele fra amerikanske konkurrenter på det kinesiske marked. Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.

Danfoss' bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen, ser den optrappende handelskrig mellem Kina og USA som en mulighed for at overgå konkurrenterne, som risikerer at blive ramt af hårde barrierer og straftold i Kina.

- Alt tyder på, at de amerikanske konkurrenter kan blive ramt hårdt af en eventuel handelskrig, og jeg er sådan set overbevist om, at vi på den baggrund kan tage markedsandele i Kina. Vi vurderer selvfølgelig, om denne situation kan give os nogle muligheder, siger Jørgen Mads Clausen til Jyllands-Posten.

Danfoss vurderer, at det er inden for cooling og heating, at det kinesiske potentiale er størst. I 2017 lød koncernens vækst på 18 procent på det asiatiske og australske marked, hvor Kina var den store drivkraft.

Jørgen Mads Clausen begrunder dette med, at Kina ønsker at nedbringe CO2-udslippet og derfor investerer massivt i at gøre industrien mere grøn. Derfor ser formanden en mulighed for et øget salg af komponenter til airconditionssystemer og køleranlæg - et område hvor Danfoss er blandt verdens førende leverandører.

Indtil videre har USA offentliggjort en liste på over 1300 produkter, hvor kinesiske producenter vil møde straftold på 25 procent på eksport til USA. Kina har efterfølgende varslet straftold på 160 amerikanske produkter, heriblandt biler, sojabønner og kemikalier.