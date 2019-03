Prøv at tal tingene op og flere der påtager sig at være ambassadører for løfte byen. Sådan lød det fra Rikke Torré, da der var generalforsamling i Sønderborg Handel.

Sønderborg: Lige nu er der 30 flere butikker i byen end før Borgen kom til, mens der lige nu er 17 ledige lejemål i gågadeområde.

- Det er noget vi skal have løst, men også noget der bliver arbejdet stærkt på. Så prøv nu at tal tingene op, vi skal være bedre til at knejse med nakken og være glade for det, vi skaber. Det er min drøm, at vi skal være bedre til at ranke ryggen og slå på alt det, der fungerer, lød det fra Rikke Torré, formand for Sønderborg Handel, da den holdt generalforsamling tirsdag aften på Hotel Sønderborg Strand med omkring 74 deltagere.

- Det er min drøm, at flere vil påtage sig at være ambassadører for Sønderborg med det formål at løfte og hype byen. Omtale - et dynamisk medieaftryk, en begejstring. Den er guld værd. For stolthed avler stolthed, sagde Rikke Torré og nævnte Tour de France, planen om Ferieresort Nordals, udvidelsen af Sønderborg Lufthavn, besøg af krydstogtskib samt opførelsen af Alsik som gode eksempler på, at der sker en masse.

Hun roste et stærk samarbejde med Sønderborg Kommune og oprettelsen af Aktørudvalget, der primært er sat i verden for at styrke samarbejdet mellem kultur, handel og turismen. Hun fremhævede også, at man har stået sammen om at skabe for fester og liv i gaderne, når Kultur i Syd rockede i Mølleparken.

Derimod var der ris til gågaderenovering, som blev kaldt en lang og til tider, sej omgang, som helt klart har kostet i de berørte butikker.