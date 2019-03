SØNDERBORG: Næppe er planerne om boliger og mindre erhverv foruden en udvidelse af Privatskolen Als sat i søen på den gamle JF grund på Linde Allé, før der blomstrer yderligere planer om butiksarealer og erhvervslejemål samt fritids- og aktivitetsfaciliteter på den tidligere JF-grund på Augustenborg Landevej. Den er på seks hektar. Det er igen Hanssen Ejendomme, der er initiativtager til at sætte et storstilet erhvervsprojekt til mange millioner i værk.

- Der er forskellige muligheder. Vi arbejder videre med de visioner, der er i vækstpakken med en udvikling af små og mellemstore virksomheder inden for de rammer, den tidligere fabriksgrund har at byde på. Vi tænker på videntunge virksomheder og eventuelt testfaciliteter. Detailhandels-butikker skal være over 1000 kvadratmeter, siger direktør i Hanssen Ejendomme Michael Andersen.

Forleden fik investeringsselskabet grønt lys for, kommunen vil gå i gang med en lokalplan for området. Der skal tænkes i den mest hensigtsmæssige trafikafvikling mellem det nye område og Center Øst. Udviklingen af erhvervsarealet er det tredje storstilede projekt, Hanssen Ejendomme tegner sig for inden for kort tid i Sønderborg, hvor Stenager-centret og de to JF-grunde vidner om en by- og erhvervsudvikling, der ikke mindst vækker politisk begejstring.

- Planen er at lave en blanding af erhverv og detailhandels-butikker. For at undgå konkurrenceforvridning lægger vil op til større butikker på minimum 1000 kvadratmeter. Vi kigger på trafik-afvikling for at sikre det bedste flow, så den trafikale del kan blive indarbejdet i tilknytning til Center Øst. Der bliver tilkørsel til det nye område fra Augustenborg Landevej. Det gælder om at undgå, trafikken ligger og cirkler rundt og ikke kommer videre. Det skal planlægges som en helhed, siger næstformand i teknik- og miljøudvalget Stefan Lydal, Dansk Folkeparti, der er begejstret for det nye erhvervsinitiativ.