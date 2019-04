Sønderborg: Medarbejdere fra Sky-Work A/S er i denne uge ved at vaske det nye hotel Alsik i Sønderborg, inden det skal afleveres.

Sky-Work bruger rappelling og hænger derfor 70 meter oppe i luften i reb og vasker facaden.

Det er noget af syn. Både for medarbejderne, der kan nyde den flotte udsigt. Men det er også et syn, der får forbipasserende nede på jorden til at standse op og kigge op.

Sky-Work-medarbejderne oplever ofte, at folk stopper op og tager billeder af det specielle arbejde. /EXP