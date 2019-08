Han, hun og Dario synger på Harbæksgaard

Skovby: Han, hun, Dirch og Dario er en dansk film helt tilbage fra 1962. Dirch Passer, Ebbe Langberg, Ghita Nørby og Dario Campeotto havde hovedrollerne i filmen. De to førstnævnte er her ikke mere, mens de to sidstnævnte lever i bedste velgående og har oven i købet været gift med hinanden.

På trods af, at Dario Carlo Giacomo Campeotto er en aldrende herre på 80 år er han fit for fight. Det viste han for ikke lang tid siden ved en Radio Skala FM-optagelse i Kulturhuset Harbæksgaard i Skovby, hvor radioværten Flemming Nissen interviewede Dario Campeotto, sopranen Sofie Ottosen og Thomas Eje, men de tre kunstnere gav også en prøve på deres forskellige sangstemmer.

Der har været en så stor positiv respons, at der nu er arrangeret en koncert med de samme tre kunstnere lørdag den 24. august kl. 19.30. Og alt tegner på, at der også til denne koncert bliver udsolgt.

Dario Campeotto er født på Frederiksberg af italienske forældre og han begyndte at optræde allerede som ti-årig. men hans store gennembrud blev en sejr i Dansk Melodi Brand Prix i 1961 med sangen "Angelique", som senere indbragte ham en femteplads ved den internationale Eurovision Song Contest. Siden har han optrådt i et utal af roller på teater, operetter, revyer og film. Dario Campeotto var bl.a. med i Sønderborg Sommer Revy i 1992.

Sofie Ottosen er sopransanger og er kendt indenfor opera og operettemusik. Hun er alsidig og har sunget sange af Weyse - morgen- og aftensange, men der var plads til mere på en cd og i samarbejde med Tove Lønskov fandt de nogle Ingemann-sange. På den måde blev det også plads til både samler og sange.

Thomas Eje har sammen med sin hustru Katherine Scrivens Eje indrettet Harbæksgaard til et kulturhus med galleri og koncerter.

Helt utroligt har de to siden 30. juni 2018 arrangeret 15-20 koncerter på Harbæksgaard med 80-90 personer, og der har været udsolgt hver eneste gang.

Ved siden af arbejdet med koncerter har de renoveret lokalerne på Harbæksgaard, hvor blandt andet salonen er shinet op med bibliotek, bar og en lille scene. Her har også Katherine Scrivens Eje malet "hollandske kakler" ved kaminen.

Og så arbejder de to kunsterne hver eneste med nye malerier og keramik. Thomas Eje har således formet og lavet en tallerken-række i Picasso-stil.