Billetsalget til årets folkemusikfestival FolkBaltica går godt. Sønderjylland byder på fem koncerter i blandt andet Alsion, to kirker og i skoven.

Sønderjylland: For 15. år i træk fylder festivalen FolkBaltica Sønderjylland og Slesvig med 30 koncerter på 26 spillesteder. Sønderjylland får seks koncerter i Sønderborg, Gråsten, Nørreskoven, Aabenraa og Løgumkloster. Halvdelen af de 5100 billetter er solgt, og til åbningskoncerten i Alsion i Sønderborg den 22. maj er der næsten udsolgt.

Kunstnerisk leder Harald Haugaard opfordrer det danske publikum til at deltage i flere koncerter i Tyskland.

- De sønderjyske koncerter er bare en del af en stor festival, der går fra Kiel til Aabenraa og fra Föhr til Nygaard i Nørreskoven. Jeg vil gerne opfordre folk til at få det fulde udbytte af festivalen og besøge begge sider af grænsen for at opleve hele ånden i festivalen, siger Harald Haugaard.

Billetsalget går bedre end tidligere år. Indtil 2014 blev festivalen drevet som et selskab, som blev opløst i slutningen af 2014. Herefter blev foreningen FolkBaltica stiftet af aktørerne bag festivalen.

- Vi har ikke oplevet før, at halvdelen af billetterne var solgt på dette tidspunkt. FolkBaltica er blevet retableret og er blevet et kulturelt samlingspunkt. Folk bakker op om det, der fungerer. Nøgleordet er stabilitet. FolkBaltica er blevet en bevægelse, en kraft med internationale kunstnere, siger Harald Haugaard.