Halv jernmand med rekorddeltagelse

285 var tilmeldt årets Alssundman, der var den tredje af sin slags. Vejret var perfekt og tilskuerne havde gode muligheder for at følge deltagerne til vands og til lands.

- Vi har jo dele hele her og desuden lavet arrangementet ret publikumsvenligt ved at deltagerne lige løber nogle meter langs stranden efter halvdelen af svømmeturen. Det afsluttende løb foregår også på en rute frem og tilbage, så folk kan følge med, tilføjer Peter Erbele, som selv er meget aktiv triatlet.

Starten går og med ét er vandet forvandlet til et vådt inferno af roterende arme og skumsprøjt på vej mod et vendemærke i det fjerne. Alssundman 2018 er skudt i gang. For de mere utrænede tilskuere på stranden, kan det virke voldsomt.

Den hærdede og debutanten

Blandt deltagerne på en halv jernmand er 26-årige Katrine Brock fra Sønderborg. I fem år har hun dyrket triatlon i den mere ekstreme form med en Ironman-distance, som er 3,8 km svømning, 180 km cykling og en maraton i løb på godt 42 km Ved at vinde en Ironman i Sydafrika har hun kvalificeret sig til verdensmesterskabet på Hawaii om seks uger.

- Så jeg bruger det her lidt til opvarmning, men giver den ikke på fuld skrue. Jeg vil dog gerne støtte arrangementet. Det lægger mit hjerte nært at bakke op om sådanne lokale initiativer, forklarer pigen, som bruger sit arbejdsliv som sygeplejerske i den kommunale hjemmepleje.

- Min ambition på Hawaii er at slå min egen tid fra sidste gang, tilføjer Katrine Brock, som gennemfører omkring tre Ironman hvert år.

I den anden ende af skalaen står 53-årige Kjeld Kleffel - også fra Sønderborg. Han har altid kunnet lide at løbe.

- Men jeg har udfordret en ven her i Alssundman, og jeg regner med at kunne gennemføre på under seks timer, siger debutanten, som har lånt sig til en af de ellers temmelig dyre cykler og ellers håber, at han ikke møder for mange brandmænd på sin vej i havet.