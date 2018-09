Sønderborg: Alle midaldrende sønderborgere kender det legendariske rockorkester Haimons, som i mange år har været topnavn ved Bobby Festival på Sønderborghus.

Men i januar skete det ulykkelige, at den sidste tilbageværende fra den oprindelige besætning, trommeslager Kai Hellesøe, døde den 23. januar efter en faldulykke i forlængelse af en koncert i Hørup-Hallen. Siden har de resterende orkestermedlemmer overvejet om de skulle fortsætte.

Nu er brikkerne faldet på plads i det store puslespil om videreførelse af de to tidligere Sønderborg-orkestre, Haimons og Group LSD. Der skulle blot et par måneder til at splejse musikere fra de to bands sammen for at kunne præsentere det spritnye beatband Group Busstop. Som navnet - inspireret af ét af de største Hollies hits - indikerer, er det musikalske repertoire hentet fra de glade 60'ere og 70'ere.