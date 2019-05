Hærværk mod plakater: Benny Engelbrecht (S) revet ned lørdag nat

Sønderborg: Knapt var valgplakaterne kommet op at hænge, før det første hærværk mod dem er fundet sted. Natten til søndag blev Benny Engelbrechts (S) ansigter revet ned fra lygtepælene i Sønderborg centrum.

- Det er træls, når der er nogen, som ikke vil anerkende demokratiet, siger Benny Engelbrecht (S) om episoden.

Han fik meldingen af byrådsmedlem Stefan Lydal (DF), som havde opdaget det søndag morgen, inden han tog til Haderslev for hænge Jan Callesens plakater op.

- Jeg kunne se på gaden, at der kun hang de plakater, jeg havde hængt op om lørdagen. Det er samtlige plakater bortset fra de der mærkelige grafitti-plakater, fortæller Stefan Lydal (DF).

Motivet bag hærværket er endnu uvist, men Stefan Lydal (DF), har gjort sig sine tanker:

- Plakaterne hang for lavt, og så har fulde folk gået gennem gågaden lørdag aften og ikke kunne dy sig for at rive dem ned, siger Stefan Lydal (DF).

Efter meldingen blev der straks sendt folk fra Socialdemokratiet ud for at rydde op efter hærværket og hænge nye plakater op.

- Stefan Lydal skal have en stor cadeau for at gøre os opmærksom på det. Det synes jeg er utroligt godt kollegaskab og det fortjener stor respekt herfra, fortæller Benny Engelbrecht (S).

Socialdemokratiets kredsformand for Sønderborg, Steen Groth Nørhart, har anmeldt sagen til politiet.