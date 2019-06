Als: Alsingen Jens Hangaard Nielsen fra Nordborg har netop fået Danmarks Jægerforbunds eftertragtede guldnål. Det gjorde han som tak for en bemærkelsesværdig indsats for jægerne i Danmark i almindelighed - og for de sønderjyske jægere i særdeleshed. Guldnålen er den største hæderstilkendegivelse, et medlem kan modtage.

- I Danmarks Jægerforbund har vi så utrolig mange personer, der gør en stor indsats i arbejdet for vores fælles forbund, men en gang i mellem skal vi huske at hædre dem, der har gjort noget ekstraordinært. Iblandt os i dag har vi en person, der har prøvet det meste, og for hvem der ikke er en opgave, der har været for stor eller for lille til, at den er blevet løst. Opgaverne er slet og ret bare blevet løst, fordi hjertet banker for forbundet og for jagten, sagde formand Claus Lind Christensen, ifølge en pressemeddelelse.

Jens Hangaard Nielsen har blandt andet siddet i hovedbestyrelsen for Danmarks Jægerforbund gennem flere år.