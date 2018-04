Haderslev og Sønderborg i kamp om ny uddannelse

Det har overrasket Sønderborg Byråd, at Haderslev har indstillet sig selv som placering for en ny, fælles uddannelse. Siden har Sønderborg også indstillet sig selv. Begge borgmestre er dog enige om, at det ikke kommer til at påvirke samarbejdet.

Sønderjylland: Sønderborg og Haderslev vil begge være hjemby for en ny slags forberedende grunduddannelse (FGU) for elever efter folkeskolen, der hverken er i job eller anden uddannelse. Moderinstitutionen for uddannelsen skal placeres i en af de fire sønderjyske kommuner, og placeringen skal drøftes den 23. maj på et møde i Koordinationsudvalget, som består af de fire sønderjyske borgmestre og et tilhørende medlem fra hvert af de enkelte byråd. Politikerne i Haderslev er dog kommet dette møde på forkant ved allerede for en uge siden at indstille Haderslev som placering på deres byrådsmøde. - Vores socialudvalg anbefalede, at vi godkendte den sønderjyske model med den tilføjelse, at den skulle ligge i Haderslev. Fordi skulle den ligge et sted, kunne den lige så godt ligge i Haderslev, siger Hans Peter Geil (V), borgmester i Haderslev. - Der er ikke mere i det. Det vigtigste signal for os at sende er, at vi tilslutter os den sønderjyske model og fastholder et samarbejde med de sønderjyske kommuner i stedet for andre kommuner. På byrådsmødet i Haderslev blev der ikke fremført argumenter for, hvorfor moderinstitutionen skal ligge i Haderslev, fordi placeringen ifølge Hans Peter Geil stadig først skal diskuteres på næste møde i Koordinationsudvalget, og herefter indstilles til godkendelse i de forskellige byråd.

