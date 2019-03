Hårdtslående unge næver i Skansen

Sønderborg Amatør Bokseklub stod søndag for et boksestævne i Broager Sparekasse Skansen for 18 ungdomsboksere fra syv klubber fra hele landet.

Ni boksere fra Sønderborg Amatør Bokseklub skal i ringen i Skansen. Seks andre klubber er kørt til Sønderborg for, at de unge boksere kan møde hinanden i ringen. 17-årige Oliver Clausen bokser sin anden kamp i sin karriere. Han taber til Ahmad Arrag fra Brønderslev.

14-årige Esben Damkjær Larsen og 17-årige Mads Emil Sandholt fra Sønderborg Amatør Bokseklub har bokset i henholdsvis et år og to år.

Under stor jubel får Sønderborg endelig en sejr hjem, da Mushtaq Mushtaq fra Sønderborg vinder over en modstander fra Gram.

Rundt om ringen jubler og hepper tilskuerne på de unge boksere. Shaikho Nassan taber sin kamp til en bokser fra Vejle, mens Oliver Brommann må trække sig efter et hårdt slag på kæben. Et tjek ved stævnelægen viser, at der ikke er sket noget alvorligt.

Erfaringskampe

Det er første gang siden 2013, at Sønderborg Amatør Bokseklub holder et stævne i Skansen. Klubben har over 100 medlemmer, hvoraf langt de fleste er motionsboksere. 15-20 af klubbens medlemmer er kampboksere.

- De fleste kampboksere er nye, så vi holder stævnet for, at de kan komme i kamp. Vi håber, at det kan inspirere andre til at blive kampboksere. Vi vil også gerne vise folk, at det ikke er så farligt, som nogle tror, siger formand Ole Kristensen.

Kampene giver de unge boksere træning i deres teknik og det mentale i en kamp.

- Der er mange ting i boksning, og det kræver også noget mentalt. De skal have den rette indstilling, og det hjælper vi dem med, siger Ole Kristensen.