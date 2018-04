Håndarbejde og håndværk på Husflidsforeningens forårsudstilling

Sønderborg: Fredag den 20. april kl. 14 åbner byrådsmedlem Jesper Kock Husflidsforeningens forårsudstilling på Kirkealle.

- Vi vil først og fremmest gerne vise det vi har arbejdet med, og der er rigtig flot håndarbejde og håndværk at se på. Nogle udstillere vil muligvis gerne sælge lidt af det de har fremstillet, eller give dig et tilbud om at fremstille noget efter din egen retningslinje, - måske af materialer som du selv kan levere, fortæller formand for Sønderborg Husflidsforening Rasmus Caspersen i en pressemeddelelse.

Som nye aktiviteter nævner Caspersen vævning ved Margit Hansen, der har fået opsat seks væve, og som er på udstillingen. Langbuer er også et nyt initiativ fra nogle unge mennesker, der har været på kursus, og endelig har man fået rådighed over et par skure i skolegården, og her vil man arbejde med grovere ting som træ, cement og stenhuggeri.

- For de som gerne vil i gang med at bruge deres hænder, vil udstillingen være en god lejlighed til at se hvordan man kan komme i gang, siger Rasmus Caspersen.