HK til Fyringer i styrelse: En tåbelig nedprioritering

Onsdag formiddag blev 39 medarbejdere i Landbrugsstyrelsen i Sønderborg, Tønder og København afskediget. 32 ansatte har taget en frivillig fratrædelse.

I 2016 flyttede en del af Landbrugsstyrelsen til Augustenborg på Als, hvor 376 medarbejdere fik arbejdsplads, mens 16 arbejdspladser blev rykket til styrelsens allerede eksisterende afdeling i Tønder. Onsdag blev 11 medarbejdere i Augustenborg afskediget, mens fem fik en fyreseddel i Tønder. Annette Godsvig Laursen, der er formand for HK Stat Sydjylland, kalder fyringerne for 'en tåbelig nedprioritering'. - Mange af de fyrede medarbejdere er ansat i forbindelse med den nylige udflytning fra København. Jeg kan godt forstå, hvis de har en sur smag i munden. Især dem, som er flyttet eller har sagt jobs op i forventning om, at et jobopslag betød, at der faktisk ville være et job at passe. Nogen af de nyansatte havde første arbejdsdag den dag, hvor fyringsrunden blev meddelt om formiddagen. Nu kan de tage hjem og tænke over, hvor lidt man kan stole på regeringens retorik, siger Annette Godsvig Laursen. I alt er 39 medarbejdere blevet fyret, hvoraf 18 arbejder i København samt fem i den regionale kontrol. 32 medarbejdere har taget en frivillig fratrædelse. Ni af dem har siddet i Sønderjylland. Dermed er det 71 stillinger, som bliver nedlagt. 25 af dem er i Sønderjylland.

Det her rammer Sønderjylland hårdt. Det giver ingen mening først at flytte en stor og vigtig statslig arbejdsplads til Augustenborg og så skære den ned umiddelbart efter. Benny Engelbrecht (S)

Nødvendig besparelse Styrelsesdirektør Jette Pedersen er ked af at sige farvel til medarbejderne. - I dag er mit fokus først og fremmest på, at de medarbejdere, der ikke skal med på vores videre færd, får en ordentlig og værdig afsked med styrelsen. Dernæst skal vi i gang med at se på, hvordan vi bedst kommer videre, så vi stadig kan levere på de opgaver, vi er sat i verden for at udføre. Det er klart, at vi ikke kan sige farvel til så mange medarbejdere, uden at det får betydning for vores opgavevaretagelse. Derfor bliver vi på den korte bane nødt til at prioritere i vores opgaver, og vi kommer til at fokusere på vores vigtigste mål om at udbetale landbrugsstøtte til 90 procent af ansøgerne midt i december, siger hun. Landbrugsstyrelsen står til at miste 18 procent af sine bevillinger frem mod 2022. I 2019 svarer det til næsten 70 millioner kroner. Fra Folketingets talerstol onsdag kaldte fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) besparelserne nødvendige: - Jeg er med på, hvor alvorligt det er at miste sit job. Men vi har også en forpligtelse til at drive forretningen på bedste vis, og det sker med denne effektivisering.

Ramme Sønderjylland hårdt Den socialdemokratiske finansordfører Benny Engelbrecht, der er valgt i Sønderborg, kalder spareplanen sørgelig: - Det her rammer Sønderjylland hårdt. Det giver ingen mening først at flytte en stor og vigtig statslig arbejdsplads til Augustenborg og så skære den ned umiddelbart efter. Jeg forudser desværre, at det i fremtiden vil sværere at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, der er brug for, siger han. I oktober 2015 besluttede regeringen at udflytte 3900 statslige arbejdspladser til provinsen. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har flyttet 376 stillinger fra Nyrosgade i København til Als. Siden er Statens IT kommet til med 20 ansatte.