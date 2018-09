HK: - Uanstændigt at afskedige medarbejdere i Augustenborg

Annette Godsvig Laursen, formand for HK Stat Sydjylland, kalder det for uanstændigt, at Landsbrugsstyrelsen skal fyre omkring 60-70 medarbejdere. Et ukendt antal vil blive ramt i Augustenborg.

- Min værste frygt er blevet bekræftet om, at udflytningen fra København til Augustenborg ikke ville have de fornødne midler med, siger Annette Godsvig Laursen.

Tidligere på ugen gjorde Landbrugsstyrelsen det klart, at der skal spares millioner af kroner frem mod 2022, og allerede næste år skal der spares omkring 70 millioner kroner. Og det vil betyde fyringer, har direktør for Landbrugsstyrelsen, Jette Petersen, slået fast, heriblandt også hos afdelingen i Augustenborg.

Hun er vred over de kommende besparelser, som Landbrugsstyrelsen står over for.

Augustenborg: - Det er at gamble med folks levebrød, siger Annette Godsvig Laursen, formand for HK Stat Sydjylland.

Landbrugsstyrelsen står over for et fald i bevillingen på 18 procent frem mod 2022. Allerede i 2019 reduceres Landbrugsstyrelsens bevilling med omkring 70 millioner kroner.Som en del af spareplanen skal Landbrugsstyrelsen afskedige 60-70 medarbejdere i oktober. Flere vil blive ramt i afdelingen i Augustenborg. Landsbrugsstyrelsen fik en ny afdeling i Augustenborg i 2016 efter udflytningen fra København med 376 nye arbejdspladser. Mere end 90 procent var nyansatte ifølge Landbrugsstyrelsens tal i 2017.

Fyringer rammer bredt

I 2016 flyttede Landsbrugsstyrelsen en ny afdeling til Augustenborg fra København med 376 statslige arbejdspladser. Dengang var udflytningen en del af Regeringens plan om at have flere statslige arbejdspladser i provinsen, men snart må flere af medarbejderne se sig om efter et nyt job.

- Folk har flyttet bolig langvejs fra og skiftet job for at komme til Augustenborg, og flere af vores medlemmer vil blive ramt, det er ikke i orden, siger Annette Godsvig Laursen.

Hun har været i dialog med flere medlemmer, som er bekymrede over for de forestående besparelser.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jette Petersen, direktør hos Landbrugsstyrelsen, men hun har tidligere udtalt til JV, at fyringsrundens størrelsesorden kommer til at ramme bredt over alle Landbrugsstyrelsens områder i landet.

HK opfordrer politikerne til at finde de fornødne midler for at undgå besparelser.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at lægge pres inde på Christiansborg, siger Annette Godsvig Laursen.