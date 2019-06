Gyngestativ ustabilt: Friskole er hårdt ramt af hærværk

Over en periode har Svenstrup Friskole på Nordals oplevet, at nogen ødelægger ting på og omkring skolen. Blandt andet er gyngestativ gjort ustabilt.

- Vi har nu bedt skolens elever og byen holde øje. Det er ikke andet end et par dage siden bestyrelsesformanden så nogle drenge på taget, men det lykkedes dem at stikke af.

- For tiden oplever vi desværre, at der er nogen, som ødelægger ting på og omkring skolen. Noget kan være drengestreger, men andet er decideret farligt for dem, som bruger legepladsen og skolen, siger leder Arne Munkgaard.

Drenge under mistanke

Arne Munkgaard har i alle tilfælde kontaktet politiet og afleveret billeder fra skolens videovervågning til brug i efterforskningen.

- Vi vil meget gerne til bunds i det her, så de ansvarlige kan blive stillet til ansvar, og vi undgår hærværk i fremtiden.

Han har fornyligt fået en henvendelse fra en borger i Svenstrup, der oplyste, at han vidste noget. Borgeren har udleveret nogle navne på drenge mellem 12 og 15 år, som mistænkes for at stå bag hærværket.

Navnene er nu overgivet til SSP - et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og ung, som tager fat i de mistænkte.

- I stedet for at dunke dem i hovedet er det vigtigere, at de får en fornemmelse for, hvad det er, de ødelægger og får lært at passe på tingene, siger skolelederen, der også gerne ser, at hærværksmændene hjælper med reetablering af drivhuset.