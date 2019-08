Gymnastikforeninger gør sig lækre for drengene

Sønderborg Kommune: Mange drenge stopper til gymnastik i 12-års alderen. Det forsøger Sundeved Gymnastikforening, Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening og Gråsten Idræts- og Gymnastikforening nu at lave om på med et tiltag kun for drenge.

Derfor har de tre foreninger inviteret drengene fra Nydam Skole, Nybøl Børneunivers, Gråsten Skole, Humlehøjskolen og Ahlmannskolen til nogle inspirerende timer i gymnastiksalen, hvor drengene får bevæget og eksperimenteret med kroppen på nye måder. For hvis drengene skal have øjnene op for, at gymnastikken også er en mulighed i fritiden, så skal der fokuseres på de ting, der tiltaler netop drengene:

- Der skal være et rum til, at drengene kan være drenge. Derfor bliver det med fuld fart på og med mere fokus på spring end på serier. På at udforske, hvad kroppen kan frem for, hvad der er rigtigt og forkert, siger Helle Holm, projektleder i DGI Gymnastik, i en pressemeddelelse.

Sundeved Gymnastikforening, Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening og Gråsten Idræts- og Gymnastikforenings tiltag er en del af DGI's drengesatsning 10.000 på 10, hvor 30 instruktører vil udfordre 10.000 drenge til at bruge deres krop på nye måder over 10 dage i uge 34 og 35.