Gymnasieelever i dyst: Det er da lidt blæret at være god til Bezzerwizzer

Omkring et halvt hundrede elever på statsskolen havde meldt sig til turnering i vidensspillet Bezzerwizzer. Det bedste hold skal til finalen i København.

Sønderborg: Når klokken først er 15.30 om eftermiddagen, har de fleste gymnasieelever som regel sat sig på cyklen eller stemplet sig ind med buskortet på vej hjem. Men tirsdag eftermiddag var kantinen på Sønderborg Statsskole fyldt op med et halvt hundrede elever omkring borde med hver sin udgave af quizspillet Bezzerwizzer, hvor det handler om at være skarp på paratviden inden for op til 20 kategorier.

- Det er da fedt at kunne blære sig lidt med sin viden, når man spiller, siger Caroline Unbehaun i 3.u. Hun danner hold sammen med klassekammeraterne Peter Fogh Nielsen og Magnus Bielefeldt, der er klar til at brillere i det populære brætspil.

- Det gode er, at der ikke er så meget i spillet, som afgøres af tilfældigheder. Dem der ved mest vinder, tilføjer Peter Fogh Nielsen, der har historie, som sin yndlingskategori.