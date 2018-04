Gymnasiedansen kredser om statsskolen

Ansøgertallet fra marts til byens to almene gymnasier (STX) viser en mindre fremgang for Sønderborg Statsskole og en lidt større tilbagegang for Alssundgymnasiet. HF-uddannelsen på statsskolen har fåetflere end dobbelt så mange ansøgere i forhold til 2017.

Sønderborg: Tallene for hvor mange, der har søgt ind på gymnasier, er nu opgjort. Og for Sønderborgs to almene gymnasiers (STX) vedkommende betyder det, at Sønderborg Statsskole på Kongevej har modtaget 289 ansøgere mod 278 sidste år, mens Alssundgymnasiet på Grundtvigs Alle har fået 143 mod 165 ansøgere sidste år. Det er henholdsvis en forøgelse på fire procent og en tilbagegang på 13 procent. - Vi havde ikke regnet med, at vi skulle se en stigning i år, da vi jo ser ind i de mindre årgange. Men tallene skal også tages med forbehold, da der kan ske forskydninger, når nogle fortryder og skifter mening, forklarer rektor på statsskolen, Ole Kamp Hansen. - Der er et fordelingsmøde i et regionalt udvalg her fredag, hvor gymnasier op til og med Haderslev ser på ansøgertallene og lægger en plan, tilføjer Ole Kamp Hansen. Statsskolen har godt 900 elever på skolen, hvor cirka 280 nye kommer til hvert år.

Ansøgere til STX og HF Sønderborg Statsskole: 289 i år mod 278 i 2017.



Skolens HF-uddannelse: 63 i år mod 38 i 2017.



Alssundgymnasiet: 143 i år mod 165 i 2017.

Mere samarbejde Rektor på Alssundgymnasiet, Per Møller, tager ansøgertallet til efterretning og er enig med sin kollega på statsskolen, at de skal tages med forbehold. - Som Ole nævner, så er vi begyndt at se de mindre årgange. Det viser tallene i hele regionen, og det fortsætter i hvert fald en fem til seks år frem. Så det taget i betragtning ligger ansøgertallet inden for det acceptable, siger Per Møller. Han er sikker på, at fremtiden kommer til at byde på mere samarbejde på tværs af skolerne. - Vi praktiserer det allerede nu med lærere, som vi på områder deles om. Måske kan det udbygges, tilføjer Per Møller, som efter sommer forventer at sige goddag til 168-170 nye elever. Skolen har omkring 500 elever på alle tre årgange.