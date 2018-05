Gyldendal køber succesrigt Sønderborgfirma

Guide2know Aps

Guide2know blev grundlagt i 2008 af bysbarn og tidligere chef for Sønderborg Lufthavn, Marianne Hvid, der ud over af være direktør i virksomheden også er formand for bestyrelsen i Sønderjysk Forsikring.Guide2know har i dag 15 ansatte på adressen Kongevej 73 og beskæftiger sig med digital læring til både offentlige og private virksomheder.



Pr. 1. april 2018 er Guide2know 100 procent datterselskab under forlaget Gyldendal, men fortsætter uændret i Sønderborg.



Formand for bestyrelsen i Guide2know er Jesper Schack - kendt som grundlægger af TeleBilling, der nu er en del af virksomheden Hansen Technologies med afdeling i Videnshuset ved Sønderborg Havn.