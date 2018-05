Gummistøvlekast og ringridning er belønningen

180 skoleelever var onsdag til en aktiv dag på Idrætshøjskolen. Det var deres belønning for at være aktive i blandt andet legepatruljer.

Tobias Strømgren forklarer gruppen reglerne, og hvordan de kan score point ved at ramme hulahopringe med en gummistøvle. Den gruppe, der har scoret flest point indtil videre, endte med 11 stykker. Gruppen kaster på livet løs, mens en forsyningsvogn kommer forbi med bananer og vand. Dagen er for skoleelever, der arrangerer aktiviteter i frikvartererne på deres skoler. Oliver Strüssmann fra 5. klasse på Augustenborg Skole er med til at arrangerer lege i et frikvarter hver fredag.

Et hold kommer hen til gummistøvlekast. Det er højskoleelev Tobias Strømgren, som står for aktiviteten. Han beder om gruppens kampråb.

Sønderborg: Parken ved Idrætshøjskolen er fyldt med 180 skolelever, som er i gang med aktiviteter som sækkeløb, bueskydning og fodbold med plastikkopper for øjnene. En megafon udløser en høj lyd, som fortæller at grupperne skal skifte aktivitet.

I Sønderborg var ti skoler med til belønningsdagen. Dansk Skoleidræt og TrygFonden har belønningsdage ti steder i landet. Sunde Børn i Bevægelse er et program, der skal hjælpe skolerne med at få mere bevægelse ind i skolerne. Projektet har seks indsatser, som blandt andet er legepatruljer, skolesport og Skolernes Motionsdag.

- Det er sjovt at prøve noget nyt og forskelligt. Det er spændende at lære noget nyt, selvom nogle synes, det er træls. Det vi lærer i dag, kan vi måske bruge i legepatruljen i skolen, siger Anita Justinussen, inden hun skal skyde med bue og pil.

- Det er fantastisk at være i gang, og vi har været spændte, fordi der er meget at holde styr på. Det er en super god måde at øve sig på og møde eleverne, mens de laver aktiviteterne, siger Tobias Strømgren.

Rollemodeller i frikvarteret

De 180 elever laver forskellige former for frivilligt arbejde i skolerne. Legepatruljerne er 5. og 6. klasseselever, der laver aktiviteter for indskolingsbørnene. GameBoosters er 7., 8. og 9. klasseselever, der laver aktiviteter for mellemtrinet. Der er også elever, der hjælper mindre elever i skole på gåben, og andre elever hjælper med at arrangere skolesport for børn, der ikke er blevet fanget af en sportsgren.

Det sker alt sammen under emnet Sunde Børn Bevæger Skolen, fortæller Jacob Kjær Hansen, der er projektleder i Dansk Skoleidræt.

- Vi uddanner dem til at være rollemodeller, så de nogle timer i ugen kan lægge op til leg. Vi vil gerne give de børn noget igen, som gør noget for andre skoleelever. Så vi har den her dag med hygge og leg, siger Jacob Kjær Hansen, mens to grupper er i gang med ringridning på cykel.

Men inden de skal i gang, så skal kampråbene lige på plads.

- Go hold 15, hey hey hey!, råber et hold, mens modstanderne råber:

- 3, 2 og 6. Vi gi'r jer alle tæsk!