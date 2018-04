Gulvvaskemaskine, lamper og smykker stjålet ved tre indbrud

Sønderborg Kommune: Politiet har modtaget tre anmeldelser om indbrud i løbet af onsdag. I løbet af mandag og tirsdag har der været indbrud i Sønderborg Kommunes HR-hus på Skolevej i Havnbjerg. Der er blevet stjålet en gulvvaskemaskine af mærket Taski Swingo 350 B. Der er også anmeldt et indbrud i et fritidshus på Lillemølle i Stovgård. Der er knust et vindue og stjålet to ph-lamper. På Østerhaven i Nordborg har der været indbrud i en villa. Her er knust en rude med en ukendt genstand. Skabe og skuffer er blevet rodet igennem, og der er stjålet et ukendt antal smykker, oplyser Syd- og Sønderjylland Politi. /kat