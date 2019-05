Guldsmed mødte op til ubehagelig overraskelse: Butik spærret inde af vejarbejde

Sønderborg: Det skal være skidt, før det kan blive godt, er der et ordsprog, der hedder. Men for guldsmed Ejler Skjerning var det nu lige en tand for meget, da han mandag morgen kom for at lukke sig ind i Sønderborg Guld & Sølv i Citykrydset Perlegade/Jernbanegade.

Den sidste del af gågadens renovering er i gang og en stor gravko var i gang med at fjerne den gamle belægning foran butikkens indgangsparti, der var spærret af med byggehegn uden adgang til forretningen.

- Om søndagen, da jeg var forbi, var der ikke noget i gang, og jeg har slet ikke fået besked om, at arbejdet ville lukke for adgangen til butikken. Nu har jeg personale, som ikke har noget at lave. Havde jeg bare vidst det, så kunne jeg have lukket en halv dag, fortæller Ejler Skjerning, som generelt ikke har været tilfreds med forløbet af gågaderenoveringen.