Guldsmed kendte formodet tricktyv som barn: - Tænk på alt det, vi har gjort for dig

To mænd blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i en sag om tricktyveri fra en guldsmed i Sønderborg. Guldsmeden kendte den ene mand, da sigtede var barn.

- Jeg skulle lige til at tage en streg heroin, inden politiet kom brasende ind, så jeg kan mærke, at jeg er ved at få abstinenser, fortsatte han med at fortælle.

- Jeg har været tilbageholdt i over 30 timer uden metadon. Det er fandeme ikke min skyld, hvis jeg begynder at skide og brække mig, sagde den 28-årige sigtede ud i retslokalet, inden grundlovsforhøret begyndte.

Retten fandt, at de to sigtede skal varetægtsfængsles til den 8. august, hvilket den ene sigtede, en 28-årig mand, har kæret.

Sønderborg: To mænd blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør efter et tricktyveri hos en guldsmed på Jernbanegade i Sønderborg i tirsdags.

Drama udenfor retten

Udenfor retslokalet udspillede der sig en scene mellem den forurettede guldsmed og den sigtede 28-årige, der blev eskorteret ud af lokalet af to betjente.

- Jeg ved godt, hvordan det ser ud, at jeg løb, men jeg har ikke noget med det at gøre, sagde den 28-årige straks efter, at han fik øjenkontakt med guldsmeden.

- Du er et lille menneske. Tænk på alt det, vi har gjort for dig, svarede guldsmeden.

Da den 28-årige var barn, hjalp guldsmeden med at køre ham i skole om morgenen. Begge sagens sigtede er vokset op i lokalområdet omkring Sønderborg.

Tyveriet fandt sted i tirsdags omkring klokken 16:45, da de sidste kunder blev ekspederet i guldsmeden Jacob Nielsen & Søn inden lukketid.

To af kunderne var mændene på henholdsvis 28 og 36 år, der ikke så ud til at kende hinanden.

Den 28-årige afleverede sit telefonnummer til ekspedienten for at bestille et ur, og gik herefter ud og ind af butikken. Den 36-årige bad om at se en bakke med smykker, og da der var færre kunder i butikken, greb han fat om bakken, løb ud af butikken sammen med den 28-årige, og de to stak af på cykel.