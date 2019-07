Guldsmed efter tricktyveri for 186.000: Det er som at få en lussing

Sønderborg: Tirsdag omkring klokken 16.45 var butikken Jacob Nielsen & Søn på Jernbanegade i Sønderborg fyldt med kunder og ansatte. Men midt i den fyldte butik var også to tricktyve, som umiddelbart ikke havde noget med hinanden at gøre. De have begge trukket et nummer for at blive betjent af butikkens ansatte. Den ene iført omvendt kasket og hættetrøje stillede sig udenfor butikken med sit nummer. Det blev butiksejer og urmager Bjarne Vejsnæs, som fik tricktyven som kunde.

- Da det var hans tur, viftede han med nummeret for at få mig ud af butikken. Men jeg fik ham ind i butikken, og han begyndte at stille en masse dumme spørgsmål om forskellige ure. Han bestilte et ur, og jeg fik hans telefonnummer. Vi havde ingen anelse om, at vi var ved at blive snydt, fortæller Bjarne Vejsnæs.

Han fortæller, at manden med den omvendte kasket blev ved med at gå ud og ind af butikken. Han holdt sågar døren for en børnefamilie, der var på vej ud. Imens betjente en kvindelig ansat en anden mand med kasket og hættetrøje. Manden fik hende til at tage en bakke op med guldsmykker, som han kiggede på. På overvågningsvideoen kan man se, at butikken efter ti minutter var ved at være tømt for kunder. Manden med den omvendte kasket tjekkede, om der var fri bane ved døren, og på et splitsekund tog den anden mand bakken med guldsmykker til en værdi af 186.000 kroner. De styrtede ud ad døren og satte sig op på hver sin cykel. Den kvindelige medarbejder løb uden tøven efter og væltede ind i en væg i butikken undervejs. Bjarne Vejsnæs løb også efter.

De løb efter tricktyvene på Jernbanegade, men de undslap hurtigt.