Guide kårer Huset Blom som byens bedste madsted

Sønderborg: Hvor spiser man bedst i Sønderborg? Ja, ifølge den nye restaurantguide Eatie er det hos Huset Blom. Eatie har sat en liste af landets og byernes bedste restauranter og caféer sammen efter at have analyseret 1,8 millioner anmeldelser på Google, Facebook, Dinner Booking, Yelp, Tripadvisor og andre steder, hvor gæster kan anmelde deres besøg på et spisested. Alle restauranter har fået tildelt en samlet score på en til ti. Huset Blom topper i Sønderborg med ti point baseret på næsten 1800 anmeldelser.

Pointene og dermed placeringen er udregnet ved hjælp af en algoritme, og anmeldelserne er vægtet forskelligt ud fra kilden og korrigeret for falske anmeldelser, skriver Eatie på hjemmesiden. Man skal have fået mindst 25 anmeldelser for at deltage på listen.

Huset Blom serverer både moderne fortolkninger af dansk smørrebrød, delemad a la tapas - og mad på et lidt højere gastronomisk niveau om aftenen i en fast menu. Huset Blom er også den eneste Sønderborg-restaurant i top 100 i landet.

Her der de 20 bedst placerede:

1. Huset Blom, 10 point.

2. Curry Leaves, 9,3 point.

3. Fox And Hounds, 9,2 point.

4. Ballebro Færgekro Restaurant, 9,1 point.

5. Bella Italia, 9,1 point.

6. Lazy Dog, 9,0 point.

7. Rainbow Sushi, 8,9 point.

8. Café Stjernen, 8,7 point.

9. Oyisi Sushi, 8,5 point.

10. Torvehallen, 8,4 point.

11. Niso Sushi, 8,4 point.

12. Marcellos, 8,3 point.

13. Ox-En Steakhouse, 8,2 point.

14. Djengis Khan Mongolian Barbeque, 8,2 point.

15. Restaurant Colosseum, 8,2 point.

16. Restaurant Orkidé, 8,1 point.

17. Café Alsion, 8,0 point.

18. Carls Jr. Burger, 7,9 point.

19. Peking Restaurant, 7,9 point.

20. Ristorante Da Nico, 7,9 point.