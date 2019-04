- Det er nærliggende, at Ellens gudmor repræsenterer et af de firmaer, der har været med til at drive udviklingen af eldrift på det maritime område. Vi er stolte over, at Danfoss vil lægge gudmor til vores kommende færge, som er en pioner inden for skibsfarten, siger han i pressemeddelelsen.

Den 17. juni skulle have været første dag, Ærøs el-færge M/F Ellen efter planen var i drift. Den dato blev 1. april skubbet frem til 1. juli, som nu er den første dag, man kan booke plads på færgen på Ærøfærgernes hjemmeside. Vi tæller i denne serie ned til, at elfærgen Ellen er i drift, og bringer frem til jomfrurejsen små og store historier om Ellen.Første artikel i serien handlede om Søby Skibselektro og blev bragt 9. marts - med 100 dage til søsætningen. Anden artikel handlede om, at mange havde vist interesse for at blive ansat på Ellen og blev bragt 23. marts - dengang med 87 dage til søsætningen. Tredje artikel handlede om Henrik Hagbarth Mikkelsen - en af mændene bag el-færgeideen - der er så vild med grøn energi, at han har købt sig en Tesla. Artiklen blev bragt den 17. april - med 75 dage til søsætningen. Den 26. april, hvor det blev offentliggjort, hvem der skal være gudmor for Ellen, er der 66 dage til, Ellen bliver sat i drift.

Dåb den 1. juni

Også fra Danfoss lyder der positive toner over at være blevet tilknyttet det ærøske elfærgeprojekt nu også med gudmoren. Virksomhedens kommunikationsenhed har sendt følgende kommentar fra Kenth Kærhøg, kommunikationsdirektør i Danfoss:

"Ellen er verdens kraftigste elfærge, som sejler uden at forurene og udlede co2 og dermed et rigtig godt eksempel på fremtiden for elektrificerede transportmidler: renere, grønnere og mere effektive. Danfoss er førende i verden, når det handler om at elektrificere ikke bare skibe, men også store entreprenør- og landbrugsmaskiner, så vi er selvfølgelig stolte over at få mulighed for at navngive færgen," siger han.

Også datoen for dåben er nu officiel. Det bliver lørdag den 1. juni, oplyser projektkoordinator Trine Heinemann til Fyns Amts Avis.

Dermed er det en måned før, at Ellen første gang skal sejle med passagerer. Datoen for hvornår Ellen sættes i ordinær drift, er blevet rykket en del gange, men den seneste udmeldte dato er nu 1. juli.